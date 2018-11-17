17 ноября 2018, суббота

СМИ: Интерпол может возглавить гражданин РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Прокопчук
Пресс-служба МВД

Александр Прокопчук

На выборах президента Интерпола, 21 ноября, может победить вице-президент ведомства, экс-глава российского отделения Александр Прокопчук, сообщает Financial Times.

Прокопчук является первым россиянином, который занял в структуре Интерпола столь высокую должность. Вторым кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Отмечается, что перед выборами ведомство запросит полный отчет о стране, гражданином которой является кандидат на пост президента Интерпола.

"Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола (например, частое использование своих систем для распространения оповещений с политическими мотивами), получит лидирующую ролью в ключевом надзорном учреждении", – говорится в письме исполнительного директора Fair Trials Яго Рассела.

Нового главу Интерпола изберут 21 ноября на заседании в Дубае.

Смотрите также

Напомним, 5 октября правоохранительные органы Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя. Его жена рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября – когда он уехал в командировку в Китай.

Смотрите также

Впоследствии оказалось, что его задержали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР. Власти Китая обвинили его во взяточничестве и ряде других преступлений.

После этого в Интерполе сообщили, что Мэн Хунвэй ушел с поста главы организации.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове