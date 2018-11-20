Литва может выйти из Интерпола, если организацию возглавит россиянин Прокопчук

Литва может выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала Александра Прокопчука.
Об этом говорится в резолюции Сейма Литва, принятой во вторник, 20 ноября. За резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голосовавшего против, семь воздержались.
"Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", – цитирует резолюцию сейма Delfi.lt.
Сейм считает, что если руководителем Интерпола будет избран Прокопчук, кандидат государства-члена, которое постоянно злоупотребляет и манипулирует системой Интерпола, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации, после которого ей будет тяжело восстановиться.
По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в случае победы Прокопчука, "Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы".
"Мы видим, что и ранее у России были попытки использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами", – заявил министр.
Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может выйти из Интерпола, если организацию возглавит россиянин.
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