Интерпол может возглавить россиянин. Стоит ли Украине из-за этого покидать организацию

МИД Украины подтвердил, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук является родственником кандидата на должность главы Интерпола от России

Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель России, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Гибридная угроза для мира

Ранее глава МВД Украины сообщил, что на пост главы организации претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. Он возглавлял организацию в России. В 2014 году вошел в исполнительный комитет Интерпола, а через два года занял пост вице-президента организации. Это был первый случай, когда высокий пост в Интерполе отдали россиянину.

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Главу Интерпола будут выбирать 21 ноября. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, перспектива для России-агрессора возглавить Интерпол - гибридная угроза для всего мира.

Работа в российской разведке

Делегации Украины, США, Канады и других стран пытаются не позволить российскому генералу возглавить Интерпол, заявил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко. Он заверил, Украина имеет достоверную информацию, что главный кандидат на пост нового президента Интерпола Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки.

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Депутат добавил, что Прокопчук работал в разведке под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. В частности, он разрабатывал перспективную агентуру среди студентов США и Европы.

Второй подтвержденный кандидат на главный пост в Интерполе после россиянина - полицейский Ким Йонг Ян из Южной Кореи, который сейчас временно исполняет обязанности главы Интерпола. Своего кандидата может выдвинуть и Южная Африка.

Исчезновение предыдущего главы Интерпола

Необходимость назначения нового главы организации возникла из-за исчезновения ее предыдущего президента Мэна Хунвэя. 29 сентября он уехал из Франции в Китай с частным визитом и перестал выходить на связь.

Интерпол получал спорные "красные карточки" о людях, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам

Поисками Хунвэя занималась прокуратура французского Леона.

В октябре официальный Пекин сообщил о задержании Хунвэя по подозрению во взяточничестве и других нарушениях закона. Между тем его жена Грейс Мэн выразила сомнения в том, что ее муж еще жив и пожаловалась на угрозы в свой адрес.

Французские следователи закрыли дело, поскольку не нашли доказательств преступлений в отношении Хунвэя на территории этой страны. Перед тем, как возглавить Интерпол в ноябре 2016 года, Хунвэй работал заместителем министра общественной безопасности Китая.

Представитель любой страны

В уставе организации нет запрета на назначение главой организации любого представителя страны-подписанта договора. А потому вряд ли Украина сможет повлиять, чтобы это лицо не назначили на должность, сказал бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

По его словам, в том, как сегодня расследуются дела Януковича и его окружения, виновато само руководство страны, поскольку украинская правоохранительная система политизирована. Также Баганец подчеркнул, что организация должна придерживаться принципа деполитизации процессов, которыми занимается.

Злоупотребления Интерполом и "красные карточки"

По данным польского Фонда открытого диалога, Россия и другие бывшие советские республики часто злоупотребляют Интерполом. В докладах Фонда приведены 44 политически мотивированных случая. А именно в период работы Прокопчука в системе МВД Интерпол получал немало спорных "красных карточек" в отношении людей, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам.

Необходимо находиться в организации и продолжать отстаивать свои интересы с помощью Европы

"Красная карточка" - фактически международный ордер на арест. Люди, в отношении которых выписан такой документ, могут быть арестованы в любой стране мира, которая является членом Интерпола, а банковские счета таких лиц могут быть заморожены.

В разные годы именно РФ выставляла "красные карточки" и требовала ареста покойного российского опального олигарха Бориса Березовского, а также Дмитрия Яроша, Юлии Тимошенко, Игоря Коломойского, Арсена Авакова и Арсения Яценюка.

Интерпол отказался подавать в международный розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в организации избиения протестующих во время Евромайдана. В конце концов Янукович был объявлен в международный розыск, а впоследствии его удалили из списка.

Претендент будет отстаивать интересы России

Претендент на пост президента международной уголовной полиции из России, безусловно, будет отстаивать там интересы своей страны, а не организации, рассказал эксперт по вопросам внешней политики и политики Майдана иностранных дел Александр Хара.

А вот заявление о возможном выходе Украины из организации он назвал политическим решением. России от этого хуже не будет. По его словам, необходимо находиться в организации, чтобы продолжать отстаивать свои интересы не без помощи Европы.

Общественные и правозащитные организации из разных стран обратились к делегатам стран-участниц Генассамблеи Интерпола с призывом не допустить избрания представителя России президентом организации.

Параллельно в социальных сетях проходит кампания протестов против назначения Прокопчука с хеш-тегом "Интерпол - не для Путина". Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны Европейского Союза выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

Украина стала членом Интерпола в 1992 году.