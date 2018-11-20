Членство в Интерполе: Косово снова не приняли в организацию

Интерпол отклонил просьбу Косово о вступлении в эту международную организацию.
Об этом сообщает Prishtinainsight.
Данное решение приняла во вторник, 20 ноября, генеральная ассамблея Интерпола, что заседает с 18 ноября в Дубае.
Косово не хватило голосов. Для принятия решения о предоставлении членства в Интерполе требуется две трети голосов делегатов.
Напомним, что с 2015 года это уже третья неудачная попытка страны получить членство в Интерполе. Правительство Косово обвиняет в нынешней неудачи Сербию. Власть уверена, что Белград развернул настоящую "бешеную кампанию", чтобы помешать вступлению Косово в Интерпол.
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