В МИД Литвы осудили действия России в Керченском проливе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил агрессивные действия России в Азовском море.

Об этом он сообщил в Twitter.

Глава МИД Литвы назвал действия РФ актом агрессии и заявил, что они подрывают безопасность всего региона.

"Решительно осуждаю переход России к физическому блокированию Керченского пролива и тарана украинского судна. Это не может быть квалифицированно иначе, чем акт агрессии и еще одно вопиющее нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - сообщил Линкявичюс.

Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine 25 ноября 2018 г.

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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.