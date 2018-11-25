25 ноября 2018, воскресенье

"Нарушение норм международного права". В МИД Латвии отреагировали на действия РФ в Керченском проливе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Эдгар Ринкевичс
Фото: sputniknewslv

Эдгар Ринкевичс

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что действия России в Азовском море являются четким нарушением международного права и должны быть осуждены.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Внимательно слежу за тревожными новостями из Азовского моря. Блокада Россией морского движения в Керченском проливе и атака против украинских ВМС является четким нарушением международного права и должна быть осуждена международным сообществом. Россия должна осуществить шаги для деэскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Вечером 25 ноября ВМС Украины заявили, что в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ шесть украинских моряков получили ранения, два корабля захвачено, один корабль - заблокирован.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове