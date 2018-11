"Нарушение норм международного права". В МИД Латвии отреагировали на действия РФ в Керченском проливе

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что действия России в Азовском море являются четким нарушением международного права и должны быть осуждены.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Внимательно слежу за тревожными новостями из Азовского моря. Блокада Россией морского движения в Керченском проливе и атака против украинских ВМС является четким нарушением международного права и должна быть осуждена международным сообществом. Россия должна осуществить шаги для деэскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Closely following alarming news from #Azov Sea, blockade of maritime traffic of #KerchStrait by Russia and attack against Ukrainian Navy are clear violations of international law and should be condemned by international community, Russia must take steps to deescalate situation