Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев во вторник, 9 мая.
Об этом она сообщила в Twitter.
Фон дер Ляйен приветствовала решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.
«Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются каждый день. Поэтому это очень подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она.
В ходе визита глава Еврокомиссии планирует встретиться с Зеленским.
Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посещали Киев в феврале. Тогда президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии по итогам саммита Украина — ЕС одобрили совместное заявление.