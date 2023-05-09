Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 9 мая, 08:38 Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев во вторник, 9 мая.

Об этом она сообщила в Twitter.

Фон дер Ляйен приветствовала решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

«Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются каждый день. Поэтому это очень подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она.

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В ходе визита глава Еврокомиссии планирует встретиться с Зеленским.



Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посещали Киев в феврале. Тогда президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии по итогам саммита Украина — ЕС одобрили совместное заявление.