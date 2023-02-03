Зеленский убежден, что ЕС уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины 3 февраля, 17:02 Зеленский поблагодарил Евросоюз за помощь, которую получает Украина в течение последнего года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европейский союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

Пресс-служба президента сообщает, что во время 24-го саммита Украины — ЕС, на котором присутствовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Зеленский поблагодарил Евросоюз за помощь, которую получает Украина в течение последнего года.

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По словам Зеленского, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по получению нашим государством статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Ожидаем уже этой весной промежуточной оценки Еврокомиссией нашего прогресса, который был достигнут в сложнейших условиях противостояния российскому террору и полномасштабному вторжению. Уверен, что достигнутое Украиной заслуживает положительной оценки», — отметил Зеленский.

Он выразил благодарность за представление аналитического отчета по имплементации Украиной права ЕС, который станет основой подготовки национального плана адаптации украинского законодательства к европейскому.

«Наша цель абсолютно четкая — начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины», — подчеркнул президент.

Шарль Мишель напомнил, что в июне 2022 года Украине был предоставлен статус кандидата в члены Европейского Союза, и наше государство достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути.

Урсула фон дер Ляен также положительно отметила прогресс, достигнутый Украиной в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии, и выразила надежду на дальнейшее быстрое движение вперед.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока. Тогда Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.