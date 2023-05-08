Встретится с Зеленским. Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев 8 мая, 13:49 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая посетит Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в Telegram.

«В День Европы, 9 мая, президент Урсула фон дер Ляйен посетит Киев», — говорится в сообщении.

Глава Еврокомиссии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посещали Киев в феврале.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Украина — ЕС одобрили совместное заявление.