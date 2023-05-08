Встретится с Зеленским. Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев
Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая посетит Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в Telegram.
«В День Европы, 9 мая, президент Урсула фон дер Ляйен посетит Киев», — говорится в сообщении.
Глава Еврокомиссии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посещали Киев в феврале.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Украина — ЕС одобрили совместное заявление.