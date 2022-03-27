Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС. Есть угроза для четвертого энергоблока — Генштаб ВСУ 27 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения Чернобыльской АЭС, это может представлять серьезную угрозу, но оккупанты игнорируют любые возможные последствия.



Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечено, что из-за действий россиян существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

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В ВСУ предупредили, что такое повреждение приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы.

Между тем, россияне продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции, игнорируя любые оговорки.