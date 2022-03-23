Украина сообщила МАГАТЭ о лесных пожарах возле Чернобыльской АЭС

23 марта, 23:39
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Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о лесных пожарах возле Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в Twitter.

Пожарные пытаются потушить огонь.

«В Киеве и на двух АЭС выявлено небольшое повышение концентрации цезия в воздухе, но оно не вызывает серьезного беспокойства с точки зрения радиационного фона», — заявили в МАГАТЭ.

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https://twitter.com/iaeaorg/status/1506733983928885249

21 марта в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили, что из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

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24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ЧАЭС Чернобыльская АЭС Пожар возле ЧАЭС Лесные пожары Война России против Украины

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