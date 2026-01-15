Рабочие работают на теплоэлектростанции, поврежденной российским ракетным ударом в неразглашенном месте в Украине, 13 ноября 2025 год (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал заседание энергетического Рамштайн и пакеты поддержки от международных партнеров, которые будут реализованы в ближайшее время.

Об этом он сообщил в четверг, 15 января.

«Во исполнение поручений президента Украины Владимира Зеленского МИД работает со всеми нашими партнерами для привлечения дополнительных взносов для усиления энергетики. На этой неделе уже имеем большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования. Спасибо норвежцам. Уже в ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров. Уже завтра будут новости на этом направлении», — написал он в Facebook.

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Глава МИД также отметил, что дополнительные двусторонние пакеты поддержки противовоздушной обороны уже на подходе.

«Тоже завтра будут новые объявления. Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины — это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели. По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства», — говорится в заметке Сибиги.

Сибига также сообщил, что продолжается постоянный контакт с Европейским энергетическим сообществом по пополнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупки необходимого оборудования через этот фонд.

«Италия — уже начали доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1.85 млн. евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам. Задействуем также все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическую хартию. Другие международные организации», — написал министр.

Он добавил, что все дипломатические учреждения за рубежом получили задание максимально мобилизовать поддержку от доноров для оказания адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в том числе энергетическим оборудованием.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

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Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве. По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и общин, а также решением практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.