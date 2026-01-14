Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации

14 января, 19:29
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины 14 января (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины 14 января (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 января, заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Об этом он сообщил по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркнул Зеленский.

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Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и общин, а также решению практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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Утром 13 января в Киеве по команде Укрэнерго действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной атаки РФ. Экстренные отключения также были введены в Бучанском районе Киевской области.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заявлял, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры. Он отмечал, что без отопления остаются около 500 киевских многоэтажек.

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14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и из-за этого приходится принимать кризисные меры.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии в Киеве.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский Энергетика Энергосистема Чрезвычайный режим Электроэнергия

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