Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины 14 января (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 января, заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Об этом он сообщил по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркнул Зеленский.

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Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и общин, а также решению практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Утром 13 января в Киеве по команде Укрэнерго действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной атаки РФ. Экстренные отключения также были введены в Бучанском районе Киевской области.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заявлял, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры. Он отмечал, что без отопления остаются около 500 киевских многоэтажек.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и из-за этого приходится принимать кризисные меры.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии в Киеве.