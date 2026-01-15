На территориях с чрезвычайной ситуацией в энергетике могут ослабить комендантский час: что будет разрешено

На тех территориях, которые сейчас находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, могут ослабить комендантский час . Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг, 15 января.

Она отметила, что территорию, на которой будут действовать послабления, определит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, первое заседание которой по этому поводу состоится в пятницу, 16 января.

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По словам Свириденко, во время действия комендантского часа украинцы смогут находиться без пропусков на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые действуют как пункты несокрушимости и обеспечивают поддержку жизнедеятельности людей и бизнеса. Премьер подчеркнула, что в таких местах должно быть отопление, автономное электропитание и стабильная связь. К таким местам не относятся развлекательные заведения.

Также во время комендантского часа будет разрешено движение частного транспорта.

Свириденко добавила, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа, учитывая ситуацию на месте.

Ранее 15 января по результатам заседания штаба по ликвидации последствий обстрелов энергообъектов в Киеве вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в Украине не будут отменять или пересматривать режим комендантского часа, но возможны точечные исключения в случае длительных отключений электроэнергии и отопления.

По словам Кулебы, такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

14 января Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике. Это позволит людям приходить к пунктам несокрушимости в любое время, а бизнесу — планировать работу более рационально.

Президент также заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.