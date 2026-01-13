«Доверьтесь специалистам». В Минэнерго рассказали, почему продолжительность отключений электроэнергии разная и можно ли ее передавать между регионами

Продолжительность отключений электроэнергии в регионах Украины и даже в разных подъездах одного дома может быть разной. Это связано с повреждением сетей и невозможностью в некоторых случаях распределить электроэнергию равномерно.

Об этом во вторник, 13 января, сообщает Министерство энергетики Украины.

«В частности, электроэнергию, произведенную на западе Украины, нельзя передать в другой регион, поскольку повреждены узлы связи — подстанции и линии электропередачи», — пояснили в Минэнерго.

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Энергетики также подчеркнули, что импортируемую электроэнергию нельзя передать к потребителям в отдельные регионы, где сети повреждены.

«Объекты имеют разную степень повреждений, в частности распределительные сети, поэтому где-то электроэнергию подали, а где-то, где восстановление требует больше времени, ремонт еще продолжается», — говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, необходимо учитывать, что улицы, дома и даже подъезды одного здания могут быть запитаны от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Иногда нет возможности изменить схему электроснабжения, пояснили энергетики.

В случае перегрузки сети и угрозы возникновения аварии, к почасовым отключениям света могут добавиться аварийные.

«Если свет есть в супермаркете или каком-то другом здании, это не свидетельствует о неравномерном распределении — это может быть питание от зарядной станции или генератора», — отметили в Минэнерго.

Энергетики также призвали потребителей никогда не вмешиваться самостоятельно в схемы питания — это может привести к перегрузке фазы и выводу из строя оборудования.

«Доверьтесь специалистам», — подчеркнули в министерстве.

В ночь на 13 января страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.