Страна-агрессор Россия с начала отопительного сезона в Украине нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, говорится в сообщении Службы безопасности Украины в четверг, 15 января.

По данным СБУ, с начала октября 2025 года оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

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Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях. Россияне осуществляют атаки на критическую инфраструктуру с использованием ракет Искандер, Калибр, Х-101, Х-69 и дронов типа Герань, пишет СБУ.

Российские атаки во время резкого похолодания приводят к масштабным отключениям электроэнергии, тепла и водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории (ст. 442−1 Уголовного кодекса Украины), за что в Украине предусмотрено пожизненное лишение свободы.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

Инфографика: NV

После массированного удара РФ 9 января в Киеве и области до сих пор частично действуют экстренные отключения света. В столице без тепла остаются 400 многоэтажных домов. Ситуация с энергетикой в городе является самой сложной среди всех регионов, сообщало Минэнерго.