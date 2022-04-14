«Украина будет в Альянсе». Президент Литвы убеждал Зеленского в правильности курса в НАТО 14 апреля, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Науседа призвал к единству в рамках НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что идея альтернативы вступления в НАТО для Киева контрпродуктивна.



Отвечая на вопрос о создании альтернативной системы оборонных гарантий, литовский лидер заявил, что верит в Североатлантический альянс, а любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное могут привести к конкуренции между такими организациями.

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«Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую ​​роскошь. Поэтому нам нужно единство», — подчеркнул Науседа.

По его словам, «что бы там ни говорили некоторые партнеры», он верит, что рано или поздно Украина будет в НАТО и «будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире».

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с литовским коллегой, заявив, что пока Украине якобы не дают ориентиров по поводу членства в Альянсе.

«Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО. А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас», — резюмировал Зеленский.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

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