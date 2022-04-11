«Не двусторонний договор с Россией». Подоляк объяснил, каких гарантий безопасности добивается Украина 11 апреля, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что цель Украины — не двусторонний договор с Россией, а многосторонние гарантии безопасности от других стран. Фрагменты его интервью телеканалу Украина 24 опубликовала пресс-служба ОП.

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По мнению Подоляка, гарантии безопасности сделают невозможным повторение подобной войны против Украины.



«Мы хотим иметь конкретную формулу, что за столом переговоров сидит Украина, сидит страна-агрессор — Российская Федерация, а рядом с Украиной — страны, которые будут гарантировать обязательства о ненападении, взятые на себя Россией перед Украиной и этими странами-гарантами», — рассказал он.

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Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины неприкосновенны вопросы, которые касаются ее территориальной целостности и суверенитета.

Подоляк также сказал, что сейчас страна-агрессор концентрируется на восточном направлении — Харьковском, Донецком и Луганском, чтобы попытаться доказать миру, что она «все-таки умеет воевать»:

«Либо мы, либо они должны получить весомое преимущество на поле боя. Только после этого наши позиции в переговорной группе будут существенно усилены и, конечно, мы получим то, что нужно Украине. Переговорная группа точно не будет работать вопреки тому, что будет происходить на полях сражения. И точно не против того, как видит всю ситуацию президент Зеленский, а он видит ее гораздо более рельефно».

Ранее Михаил Подоляк говорил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина о выстраивании гарантий безопасности для Украины возможны после боев на Донбассе.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и российского диктатора.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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