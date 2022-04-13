«Люди не могут совершить такое». После посещения Киевской области президенты стран Балтии и Польши призвали расследовать преступления России 13 апреля, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Гитанас Науседа, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Эгилс Левитс и Алар Карис в Киеве 13 апреля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Президенты стран Балтии и Польши после визита в Киевскую область, освобожденную от российских оккупантов, призвали расследовать военные преступления России в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить нашей стране необходимое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Президенты побывали в Буче, Бородянке и Дмитровке Киевской области. Во время совместной пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Польши Анджей Дуда сказал, что разбомбленные жилые массивы и руины на месте обычных домов, которые оставили после себя российские оккупанты — «это не война, а терроризм»:



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«Если кто-то отправляет самолеты, если кто-то отправляет солдат, чтобы они бомбили жилые массивы, убивали мирное население — это не война. Это жестокость, бандитизм, терроризм. И это второе лицо российского вторжения в Украину, это лицо, которое мы никогда не примем, никогда».

Эстонский президент Алар Карис призвал увеличить военную помощь Украине, в том числе передать противокорабельные средства, и заявил, что Эстония уже поставила нашей стране помощь в объеме трети своего оборонного бюджета. Он также повторил, что Украине место в европейской семье.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что российские власти должны ответить за все преступления, совершенные российскими солдатами в Украине:

«Сегодня мы посетили Бородянку и увидели темную сторону человеческой натуры. Такие зверства могут совершить только зомби, а не человеческие существа».

Он сказал, что Украина должна победить в войне, а для этого ей нужны военная, гуманитарная, финансовая и экономическая помощь. Науседа призвал ввести полное эмбарго на российские нефть и газ, а также санкции против всех российских банков.

Лидер Латвии Эгилс Левитс поддержал создание специального суда или трибунала для расследования преступления российской агрессии. Он подчеркнул, что российские солдаты совершили военные преступления в Киевской области.

«Украина сражается за нас, и это наша обязанность — помочь всеми средствами, оружием, чтобы Украина могла защищаться от врага», — также сказал он.

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