«Жестокий подарок на день города». Послы ЕС и Британии отреагировали на массированный удар дронами-камикадзе по Киеву 28 мая, 10:37 Последствия ночного удара РФ по Киеву (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс и посол ЕС Матти Маасикас резко отреагировали на массированную атаку РФ дронами-камикадзе на Киев в ночь на воскресенье, 28 мая.

Симмонс в своем Twitter написала, что оккупанты послали «жестокий подарок городу».

«Сегодня День Киева, РФ послала Украине жестокий подарок городу. Сижу в убежище, слушаю очень громкие звуки взрывов снаружи и чувствую, как содрогаются стены. Это ненормально», — отметила она.

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Маасикас добавил, что ночью в Киеве было «больше взрывов, чем при „нормальных“ воздушных атаках».

«Как будто агрессор хочет извращенно отметить День Киева. Не сломить дух этого могучего города», — резюмировал он.

В ночь на 28 мая РФ ударила по Украине дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.