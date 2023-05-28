Повреждены здания, погиб человек, в одном из районов — пожар. Последствия одной из самых массированных ночных атак РФ на Киев — фоторепортаж 28 мая, 07:48 Обломки одного из сбитых дронов попали в склады предприятия, начался пожар (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В ночь на воскресенье, 28 мая, РФ осуществила одну из самых массированных атак на Украину и Киев, запустив десятки дронов-камикадзе.

В украинской столице воздушная тревога длилась более пяти часов, было несколько волн атак.

Взрывы были слышны во всех районах Киева, силам ПВО удалось сбить более 40 вражеских ударных беспилотников.

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В Киевской городской военной администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых дронов в трех районах — Голосеевском, Печерском и Дарницком — есть разрушения, водном из них — жертвы.

В Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание. Погиб один человек, еще один пострадал.

Обломки также упали на крышу одного из ТРЦ и на территорию стройки.

На территории одного из предприятий загорелись склады готовой продукции, огонь охватил площадь в 1000 кв.м, но возгорание удалось локализовать. Пострадал один человек.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

NV собрал фото последствий ночной атаки российских оккупантов на Киев.

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters