Повреждены здания, погиб человек, в одном из районов — пожар. Последствия одной из самых массированных ночных атак РФ на Киев — фоторепортаж
Обломки одного из сбитых дронов попали в склады предприятия, начался пожар (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В ночь на воскресенье, 28 мая, РФ осуществила одну из самых массированных атак на Украину и Киев, запустив десятки дронов-камикадзе.
В украинской столице воздушная тревога длилась более пяти часов, было несколько волн атак.
Взрывы были слышны во всех районах Киева, силам ПВО удалось сбить более 40 вражеских ударных беспилотников.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых дронов в трех районах — Голосеевском, Печерском и Дарницком — есть разрушения, водном из них — жертвы.
В Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание. Погиб один человек, еще один пострадал.
Обломки также упали на крышу одного из ТРЦ и на территорию стройки.
На территории одного из предприятий загорелись склады готовой продукции, огонь охватил площадь в 1000 кв.м, но возгорание удалось локализовать. Пострадал один человек.
В Печерском районе загорелась крыша дома.
В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.
NV собрал фото последствий ночной атаки российских оккупантов на Киев.