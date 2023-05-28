Игнат озвучил детали самого массированного ночного удара Шахедами по Украине 28 мая, 08:54 Ночью силы ПВО уничтожили 52 из 54 вражеских дронов-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на воскресенье, 28 мая, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе с двух направлений.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что это был самый массированный удар РФ по Украине именно с применением Шахедов.

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«Атакуют традиционно по двум направлениям — это аэродром Сеща, вероятное направление в Брянской области, оттуда атакуют одной группой. И южное направление — это Краснодарский край, восточное побережье Азовского моря. Оттуда они залетают через юг Украины и рассредоточиваются и атакуют по разным маршрутам. Так враг хочет запутать нашу ПВО», — отметил Игнат.

Он добавил, что два зафиксированных вражеских беспилотника не удалось уничтожить.

«На местах попаданий работаю специальные службы. БПЛА — это не крылатая ракета, он не может нанести серьезный вред. Но когда это опасный, уязвимый объект, то может нанести вред даже небольшой БПЛА с небольшой боевой частью», — сказал представитель Воздушных сил. При этом он не уточнил, где именно была зафиксированы попадания дронов-камикадзе.

В ночь на 28 мая РФ ударила по Украине дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

Взрывы также были слышны в Житомире. О последствиях пока не сообщается.