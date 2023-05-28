«Поздравление с Днем Киева». За ночь над столицей силы ПВО сбили более 40 вражеских Шахедов — КМВА 28 мая, 07:15 Силы ПВО уничтожили более 40 Шахедов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Ночью в воскресенье, 28 мая, по предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает КМВА в Telegram.

«Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил „поздравить“ киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БпЛА», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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По его словам, предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — барражирующими боеприпасами Shahed.

Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более пяти часов

«По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. (Окончательные данные — в отчетах Генштаба и ПС)», — говорится в сообщении.

Как отметил Попко, по информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбивания дронов:

обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;

возникло возгорание крыши одного из ТРЦ;

возник пожар на территории одной из строек;

также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушения на площади 1 000 м кв., есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.