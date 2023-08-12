Четкий сигнал Эрдогану. Появилось предположение, зачем Путин приказал ударить по Мотор Сичи — СМИ 12 августа, 15:39 Россия послала Турции четкий сигнал, нанеся удар по Мотор Сичи (Фото:Минобороны Украины)

Россия послала Турции четкий сигнал, когда ударила по украинскому предприятию Мотор Сич в Запорожье, которое в частности производит двигатели для турецких беспилотников.



Об этом пишет профильное издание Defense News со ссылкой на нескольких аналитиков, а также турецких чиновников.

Неделю назад — 6 августа — российские войска атаковали Запорожье ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли шесть человек. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что россияне в частности целились по заводу Мотор Сич.

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Мотор Сич поставляет двигатели для турецкой компании Baykar, которая использует их в своих беспилотниках.

По сути, говорит грузинский аналитик по вопросам безопасности и обороны Евгений Коган, российский диктатор Владимир Путин этим ударом сказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану: «Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, деятельность вашего зятя в Украине будет дорого ему стоить».

Как напоминает издание, глава компании Baykar Сельчук Байрактар является мужем одной из дочерей турецкого президента.

«Любой военный объект в Украине — местный или иностранный — является [по мнению Путина] законной целью, и Россия будет уничтожать такие цели», — пояснил аналитик.

Кроме того, что Мотор Сич поставляла двигатели АІ-450 для изготовления турецких беспилотников Akinci и Kizilelma, двигателями украинского производителя также оснащены боевые вертолеты Atak II компании Turkish Aerospace Industries.

Велись также переговоры о поставке двигателей Мотор Сичи для оснащения многофункционального вертолета T925 TAI.

Кроме того, в 2019 году дочерняя компания Baykar получила разрешение на изготовление своих беспилотников Akinci и TB2 в Украине. Производство должны были запустить в 2025 году.

Позже в том же году украинская госкомпания Укрспецэкспорт и Baykar подписали соглашение о разработке и производстве «чувствительных технологий в оборонной и аэрокосмической сфере».

А в 2021 году Турция и Украина подписали контракт о создании завода по ремонту и обслуживанию вертолетов в Анкаре. В рамках этого соглашения Мотор Сич будет предоставлять запчасти и услуги по тестированию двигателей.

«Мы воспринимаем это [российский ракетный удар по Мотор Сичи] как символическое предупреждение России, которое отражает недовольство Москвы несколькими турецкими инициативами», — сказал Defence News высокопоставленный турецкий дипломат на условиях анонимности.

Турецкий аналитик Озгур Экси говорит, что атака 6 августа «является посылом как Украине, так и Турции».

«Российская атака фактически убивает планы совместного производства и любой аппетит Турции к покупке Мотор Сичи», — считает аналитик.

В то же время представитель турецкого отдела закупок сказал, что у страны сейчас достаточно двигателей украинского производства, чтобы бесперебойно работать, среди прочего, и по программам беспилотников.

