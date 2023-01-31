Пока дрон не грянет. Что помешало Украине начать производство собственных ударных беспилотников и удастся ли все наверстать 31 января, 08:36 Эксклюзив NV В 2020-м госпредприятие КБ Луч впервые продемонстрировало полноразмерный макет перспективного ударного БПЛА Сокіл-300. Тогда, по словам разработчиков, для завершения проекта необходимо было два-три года (Фото:Виктор Ковальчук / УНИАН)

Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, объясняет, почему Украине не удалось наладить серийное производство собственных дронов-камикадзе, и размышляет над тем, как это скорее исправить

С первых дней полномасштабной войны Украина применяет против армии врага беспилотные летательные аппараты — как разведывательные, так и ударные. И если производство разведывательных дронов украинские предприятия смогли успешно освоить и наладить, то этого, к сожалению, пока нельзя сказать об отечественных ударных беспилотниках.

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Острый дефицит дронов-камикадзе, необходимых для использования на фронте и поражения военных объектов в тылу врага, силы обороны пытаются закрыть иностранными образцами. Средства на закупку последних собирают преимущественно волонтерские и фандрейзинговые организации в Украине и мире.

А 27 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил создание в Украине первых в мире ударных рот БПЛА. Для этого Минобороны, Генштаб и Госспецсвязи в рамках проекта Армия дронов создали Координационный штаб, который будет заниматься созданием ударных рот, реформированием и масштабированием производства беспилотников.

По словам вице-премьер-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, по состоянию на конец января в рамках проекта Армия дронов законтрактовано более 1.700 беспилотников и почти 1.000 из них уже передано украинским военным. К тому же, по данным Федорова, более 60% дронов — от украинских производителей.

О том, с какими проблемами столкнулась Украина в производстве собственных ударных беспилотников, на какие модели дронов стоит ориентироваться и изменят ли БПЛА ход войны, NV расспросил военного эксперта и исследователя истории авиации Михаила Жирохова.

— По вашему мнению, почему Украина, фактически авиастроительная страна, до сих пор не наладила серийное производство собственных ударных беспилотников? В чем проблема?

— Давайте сразу выясним, что существуют ударно-разведывательные беспилотные авиационные комплексы типа Bayraktar, которые уже стоят у нас на вооружении, а есть баражирующие боеприпасы, которые мы называем дроны-камикадзе.

До 2022 года Украина смогла обеспечить себя только разведывательными дронами — были массовые закупки отечественных разведывательных БПЛА, таких как Лелека-100, Фурія и т.д. Все они стоят на вооружении. Кроме того, был закуплен польский разведывательный беспилотник FlyEye. Это позволило насытить как минимум артиллерийские подразделения. Более того, были даже штатные расписания в механизированных бригадах, где штатно находились разведывательные беспилотники.

А вот что касается баражирующих боеприпасов, то с ними с самого начала была огромная проблема. Например, в 2016 году были попытки начать в Украине лицензионное производство польского ударного беспилотного авиационного комплекса Warmate. Насколько знаю, в Украине эти беспилотники даже доехали до испытательных полигонов. Но, к сожалению, тогда наши военные не смогли по достоинству оценить эффективность одноразовых боевых дронов. Преимущественно вопрос был в стоимости.

К тому времени на Донбассе уже шли боевые действия и там беспилотники использовались исключительно в разведывательных целях. Ни о каких моделях, которые сбрасывали бы на врага гранаты или бомбы, тогда речь не шла. Разве что в отдельных частях были энтузиасты, на примитивном уровне пытавшиеся что-то сбросить на врага с дрона. Но на них смотрели, как на чудаков.

Что касается ударно-разведочных комплексов, то сначала в Украине было мнение, что мы с этим справимся самостоятельно. И было решено обратиться к государственному предприятию Антонов. Таким образом, была начата разработка многофункционального беспилотного авиационного комплекса Горлиця. Но, во-первых, ГП Антонов не имело необходимого опыта, был только опыт самолетостроения. А во-вторых, как мне известно, предприятие запросило на реализацию проекта значительные средства и слишком много времени. Следовательно, было решено взять готовый продукт. И им стал турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА Bayraktar. Последний, кстати, вместе с дронами-камикадзе хорошо себя проявил во время второй карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года.

Проблема как у ГП Антонов, так и у любых других отечественных производителей заключалась в том, что у нас нет аппаратуры защищенной связи с этими беспилотниками. Ведь необходимо обеспечить постоянное управление аппаратом, которое не глушили бы российские средства радиоэлектронной борьбы.

Еще несколько лет назад преимущественно частные компании демонстрировали на выставке Зброя та безпека перспективные образцы ударных дронов, которые предлагали армии. Там также демонстрировался и легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher (Каратель), который уже есть на вооружении ВСУ.

В 2020-м госпредприятие КБ Луч продемонстрировало полноразмерный макет перспективного ударного БПЛА Сокіл-300. И даже тогда, по словам разработчиков, для его полной доработки нужно было два-три года. Конечно, если была бы государственная поддержка, может быть, проект был бы завершен и раньше.

Поэтому фактически можно сказать, что, к сожалению, серийное производство ударных беспилотников мы проспали. А вторая проблема состоит в том, что сейчас не можем это наверстать.

Враг, к сожалению, в последнее время существенно увеличил применение на фронте китайских гражданских дронов Mavic, стал отрабатывать российские баражирующие боеприпасы Ланцет, которых, по словам защитников, появляется все больше. Да и иранские дроны-камикадзе Shahed 131/136 много крови попили как в начале их применения армией РФ, так и сейчас. Несмотря на то, что эти беспилотники довольно примитивны, с точки зрения изготовления, с непрофессиональным GPS и компонентами едва ли не с AliExpress.

— В таком случае, как Украина может решить эту проблему и ускорить процесс производства ударных дронов?