Оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья. Зеленский заявил об атаке на Мотор Сич (обновлено) 5 августа, 20:50 След от ракеты в небе (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Страна-агрессор Россия вечером в субботу, 5 августа, нанесла ракетный удар по окраине Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

Обновлено в 20:49. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российские оккупанты атаковали завод Мотор Сич, часть ракет сбили.

«Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. Кинжалы, Калибры. Били по Мотор Сичи и по нашей Хмельницкой области. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам ПВО. Но сколько бы ни было таких российских атак, все равно они врагу ничего не дадут», — сказал глава государства.

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Информации о пострадавших нет, специалисты на месте тушат пожар. Последствия разрушений устанавливают.



Российские оккупанты вечером 5 августа атаковали Украину крылатыми ракетами, а также запустили гиперзвуковые ракеты Кинжал. Во время воздушной тревоги Суспільне сообщило о взрывах в Житомирской области. Также в Хмельницкой ОВА подтвердили взрывы на территории региона.