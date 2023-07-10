В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar — Камышин 10 июля, 11:34 Турция выдала лицензии на полное производство беспилотников Bayraktar в Украине (Фото:Aziz Karimov/Reuters)

В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу уже начались строительные работы. Завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — отметил он.

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Камышин добавил, что речь идет о производстве на территории Украины. Он уточнил, что будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

«По заводу были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — резюмировал министр.

В конце 2022 года стало известно, что турецкая оборонная компания Bayakar Defence планирует через два года завершить строительство в Украине своего завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар завлял, что на заводе в Украине планируется производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma.

В конце июня текущего года компания Baykar получила лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.



