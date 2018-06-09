09 июня 2018, суббота

Туск призвал G7 поддержать политзаключенного Сенцова

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Туск

Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран G7 поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме, передает Reuters.

"Сегодня - 24-й день бессрочной голодовки, которую он намерен продолжать, если его требования об освобождении 64 украинских политических заключенных не будут выполнены. Поэтому я прошу лидеров G7 выразить поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - сказал Туск в ходе пресс-конференции в канадском Квебеке, где открывается саммит G7.

Он добавил, что Сенцов сейчас отбывает наказание 20-летним лишением свободы, вынесенным ему после "политического процесса в России".

Ранее сообщалось, что Сестра Сенцова направила открытое обращение в Совет Европы.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает с 16 мая.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове