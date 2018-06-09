Туск призвал G7 поддержать политзаключенного Сенцова

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран G7 поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме, передает Reuters.

"Сегодня - 24-й день бессрочной голодовки, которую он намерен продолжать, если его требования об освобождении 64 украинских политических заключенных не будут выполнены. Поэтому я прошу лидеров G7 выразить поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - сказал Туск в ходе пресс-конференции в канадском Квебеке, где открывается саммит G7.

Он добавил, что Сенцов сейчас отбывает наказание 20-летним лишением свободы, вынесенным ему после "политического процесса в России".

Ранее сообщалось, что Сестра Сенцова направила открытое обращение в Совет Европы.

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает с 16 мая.