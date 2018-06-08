Активисты запустили новый этап глобальной акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных

Второй этап акции в поддержку украинских политзаключенных приурочен к встрече G7

Организаторы глобальной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых Россией, запустили второй этап кампании #SaveOlegSentsov.

Активисты призывают присоединиться к онлайн-акции 8 и 9 июня.

"8-9 июня лидеры G7 соберутся в Мальбе (Квебек, Канада), чтобы обсудить важнейшие проблемы мира. Мы убеждены, что освобождение Олега Сенцова и всех заложников Кремля должно быть одним из ключевых вопросов саммита. Совместными усилиями мы сможем этого достичь!" - написали они.

Присоединиться к акции может каждый желающий через Facebook и Twitter.

В Facebook активисты призвали написать в комментарии под последними постами политиков один из предложенных вариантов, который содержит призыв к действиям.

Основной призыв онлайн-акции #SaveOlegSentsov - #G7 Act Now! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #freesentsov.

В Twitter также можно присоединиться к акции, отметив в посте название аккаунта политика. Использовать также можно уже готовые твиты, которые подготовили активисты.

"Чем больше постов вы сделаете, тем больше шансов на успех!" - резюмировали организаторы акции.

Напомним, в ряде стран состоялись акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, которых удерживает Россия. Акции прошли в нескольких городах Украины, Чехии, США. Пикет в поддержку Сенцова прошел и в столице страны-агрессора - Москве.

Сенцов объявил голодовку, она продолжается 26-й день.