Нардеп Мураев назвал Сенцова террористом и спровоцировал новый скандал

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев спровоцировал новый скандал, назвав 7 июня в эфире телеканала 112 Украина украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

НВ рассказывает, что сказал Мураев и как попытался оправдаться, а также как отреагировали на его слова украинские политики и правоохранительные органы.

Что сказал Мураев

Олег Мураев в эфире телеканала 112 Украина сначала несколько раз выразил сожаление по поводу того, что из Сенцова "делают героя". А затем назвал его террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил, в частности, нардеп.

Мураев говорит о том, что Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы, начиная с 7 минуты 19 секунды

Реакция политиков на слова Мураева

8 июня на пленарном заседании Рады руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против Мураева из-за его высказывания о Сенцове.

"Обращаюсь к главе Службы безопасности Украины с заявлением о возбуждении против Мураева уголовного дела по ст.111 (государственная измена)", - сказал Пашинский.

Также он потребовал открыть уголовное дело по ст.383 (заведомо неправдивое сообщение о совершенном преступлении) УК Украины.

Кроме того, вице-спикер Ирина Геращенко потребовала от Мураева извинений за то, что он назвал режиссера террористом. Она подчеркнула, что Мураева привел в парламент Оппоблок.

В ответ нардеп Александр Долженков из Оппозиционного блока начал кричать с места, что Мураев не является членом фракции Оппозиционного блока и не избирался по списку партии. После этого, как сообщал корреспондент УНИАН, к нему со словами "Что ты лаешь?" подбежал депутат от Народного фронта Юрий Береза и несколько раз его ударил. Другие нардепы их разняли.

Как известно, Мураев избирался в парламент в мажоритарном избирательном округе №181 Харьковской области. Он входил во фракцию Оппозиционного блока, но 14 июня 2016 года вышел из нее.

Скандальное заявление Мураева прокомментировал еще ряд политиков и чиновников.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал нардепа подонком.

"Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - написал министр на своей странице в Twitter.

Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 8 июня 2018 г.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров напомнил, что Мураев был одним из первых украинских политиков, открыто поддержавших российскую оккупацию Крыма.

"Утверждение Евгением Мураевым о том, что умирающий в российской колонии украинский кинорежиссер, политзаключенный Олег Сенцов является террористом, закономерный итог нашей общей беспечности по отношению к адептам "русского мира" в Украине", - подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

Он также выразил убеждение, что Мураева следует привлечь к уголовной ответственности.

Возмущение по поводу слов Мураева во время Часа вопросов правительства к парламенту выразил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Укринформ.

"Это же нужно так не любить страну, в которой родился, чтобы позволять себе такие высказывания, абсолютно неприемлемые для нормального человека. Но я думаю, что там нет абсолютно никаких ценностей, кроме, наверное, денег", - заявил премьер, комментируя требование заместителя председателя фракции Народный фронт Андрея Тетерука дать соответствующим министерствам указания о совершенствовании защиты информационного пространства Украины.

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Тетерук также от имени своей фракции выразил возмущение ситуацией, когда "украинофобы могут абсолютно свободно транслировать лживые заявления Кремля, что якобы украинский режиссер Олег Сенцов является террористом и тем, кто осуществляет преступления против украинского народа".

Кроме того, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид сказала, что народные депутаты должны обратиться к Комитету ВР по вопросам регламента и организации работы парламента в связи с инцидентом с Мураевым для того, чтобы комитет расследовал такие случаи и сделал вывод с позиции соблюдения этики.

Скандал вокруг заявления Мураева прокомментировал даже президент Украины Петр Порошенко.

8 июня во время встречи со студентами Национального университета имени Тараса Шевченко президент заявил, что имел встречу с родственниками украинских политзаключенных, которые осудили заявления "отдельных нардепов".

"Мне приятно было увидеть единство родственников заключенных, решительное осуждение заявлений, которые некоторые народные депутаты позволили себе сделать с украинских, точнее неукраинских каналов", - сказал он.

Попытка Мураева оправдаться

В комментарии своему каналу NewsOne Мураев заявил, что в его словах накануне "вообще не было личного отношения к Сенцову".

А на своей странице в Facebook он написал, что его комментарий был лишь поводом, чтобы "высосать из телефонного комментария державну зраду".

"А всего лишь было сказано "время все расставит на свои места". В том числе, в деле Сенцова", - написал нардеп.

Он также подчеркнул, что осуждение его представителями украинских властей говорит о том, что он якобы "настоящий патриот Украины".

Открытие уголовного производства против Мураева

8 июня 2018 года Генпрокуратура начала уголовное производство против нардепа Мураева. Его высказывания были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (госизмена - до 12 лет) и ч. 2 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления - до 5 лет).

Основанием для открытия производства стало сделанное с трибуны Рады заявление Пашинского.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О.Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - говорится также в заявлении Сарган.

НВ