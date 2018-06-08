Сестра Сенцова направила открытое обращение в Совет Европы

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан направила открытое обращение в Совет Европы.

Об этом сообщил представитель Украины при учреждении Дмитрий Кулеба.

В письме говорится о тяжелых условиях содержания режиссера, а также о том, что он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия.

"Я не знаю, решится ли Совет Европы хоть что-то сделать. Надеюсь, что решится. Я буду безгранично благодарен. И не только я", - написал Кулеба.

Он также добавил, что передал обращение адресатам.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 26-й день.