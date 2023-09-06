«У России есть все рычаги влияния». Как Эрдоган потерял власть и влияние Турции в Черном море — объясняет востоковед 6 сентября, 16:26 NV Премиум Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин в Сочи, 4 сентября 2023 года (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Михаил Якубович, востоковед, объяснил в эфире Radio NV, как Турция начала терять власть и влияние в Черном море, фактически уступив свои позиции Российской Федерации и ее диктатору Владимиру Путину.

В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

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Российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако лишь после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

По слова главы кремлевского режима, страна-агрессор организует поставки 1 млн тонн зерна «по преференциальной цене» для переработки в Турции и транспортировки в «беднейшие страны».

Он также утверждает, что через несколько недель Россия начнет поставки бесплатного зерна шести африканским странам.

В то же время Эрдоган во время встречи сказал, что Черноморскую зерновую инициативу надо продолжить, устраняя «имеющиеся недостатки» и объявил, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы зерновое соглашение было восстановлено.

Впоследствии турецкий президент рассказал журналистам, что не видит «обнадеживающей перспективы мира».

Эрдоган также сказал, что Турция «с первого дня защищала мир, диалог и дипломатию». Он повторил, что Турция «готова внести свой вклад» и выступить посредником, а также — что война должна закончиться «справедливым и прочным миром на основе международного права».

Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Сочи, 4 сентября 2023 года / Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

Теряет ли Эрдоган влияние в Черном море?

Турция давно его потеряла. Вообще, катастрофа Турции, если брать в историческом разрезе, началась с Кючук-Кайнарджийского мира в XVIII веке и их начали вытеснять отсюда. Когда-то даже была поговорка в турецкой политике, что султан скорее кого-то в свой гарем пустит, чем в Черное море. А сейчас мы видим, тем более после оккупации и милитаризации Крыма, после того, что у нас на восточном фланге НАТО, Румыния и Болгария, по сути, были разоружены эти страны в 1990-х годах, реформы армии, которые произошли, это же сужение численности и прочее, и потом такая осторожная политика американская относительно размещения там каких-то вооружений.