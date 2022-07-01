В Турции завершается подготовка трех Байрактаров для бесплатной передачи Украине 1 июля, 13:18 Завершается подготовка трех Байрактаров для бесплатной передачи Украине (Фото:Vasyl Bodnar/twitter.com)

В Турции завершается подготовка трех ударных беспилотников Bayraktar TB2 для бесплатной поставки в Украину.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Слова с делом не расходятся — завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках комиссии Народный Байрактар», — написал он.

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Посол лично поблагодарил Халука Байрактара, Сельчука Байрактара и компанию Baykar за эту невероятную поддержку.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

Компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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