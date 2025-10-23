«Пришло время заключить сделку»: Трамп считает, что Путин готов к мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к мирным переговорам. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 22 октября.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет все, а не только часть (Украины, — ред.). Думаю, он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он имел все», — сказал Трамп.

Он добавил, что «пришло время заключить соглашение», поскольку на фронте гибнут тысячи людей.

Трамп также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл будут иметь влияние на мирный процесс.

«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — сказал Трамп.

Он добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский «ненавидят друг друга», поэтому это усложняет мирный процесс.

22 октября Трамп объявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, но анонсировал такие переговоры «в будущем».

Накануне министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.