«Почему бы еще я здесь был». Трамп заявил, что поддерживает положение НАТО о взаимной обороне

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня, заявил, что поддерживает положение Альянса о взаимной обороне, которое называют статьей № 5.

Об этом он заявил во время импровизированного выступления в СМИ вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает The Telegraph.

«Я поддерживаю эту статью, поэтому я здесь. Если бы я не поддерживал ее, меня бы здесь не было», — сказал Трамп.

На вопрос о том, будет ли он защищать союзников по НАТО, Трамп ответил: «Что я только что сказал? Да, конечно, почему бы я здесь был».

Ранее Bloomberg писало, что Трамп на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля».

Также, как утверждает источник агентства, хотя американский президент не вдавался в детали, его слова восприняли «как положительный знак приверженности президента США к Украине».

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня. Также украинский президент уже провел встречу с Трампом.

В апреле государственный секретарь США Марко Рубио перед началом встречи министров НАТО в Брюсселе заявил, что Америка останется членом Альянса и президент Дональд Трамп поддерживает его.

Он также назвал «истерией» информацию о возможном выходе США из НАТО.