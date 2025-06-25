Встреча Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО началась

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, начал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

Обновлено в 16:43. Суспільне сообщает, что встреча закончилась, она продолжалась около 50 минут. Президент Украины позже написал, что встреча была продолжительной и конструктивной, они обсудили все важные вопросы. Зеленский поблагодарил Трампа и США.

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», — сказал глава государства.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

«Хороший парень, я собираюсь встретиться с ним сегодня… Думаю, мы обсудим Украину», — говорил Трамп.

Ожидалось, что Трамп во время саммита НАТО в Гааге встретится с 32 лидерами Альянса и, вероятно, проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Politico сообщало, что Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.