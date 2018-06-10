Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном

Трамп прилетел в Сингапур на пять часов позже Ким Чен Ына

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре в 8.21 вечера по местному времени. Президент летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7.

Об этом сообщает CNN.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше американского президента

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В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ун хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.