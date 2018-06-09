G7: в первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа в вопросах торговли и возвращения России в клуб

В ходе пятничной сессии саммита G7 в Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек продолжились споры вокруг торговых тарифов, недавно введенных правительством Трампа.

По сообщениям СМИ, США договорились начать торговый диалог с ЕС на техническом уровне в ближайшие две недели.

Президент США Дональд Трамп преждевременно покинул двухдневный саммит и отправился в Сингапур для подготовки к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен-Ыном.

В пятницу Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.

"Это может быть не очень правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять," - сказал Трамп.

Напомним, Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что все члены ЕС, присутствовавшие на саммите в Канаде, не поддержали предложение американского президента. Кроме того, президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что страны-участницы G7 единодушны по всем вопросам.

В субботу, второй день саммита, на саммите G7 будут рассматриваться вопросы, связанные с Северной Кореей, Ираном и Сирией.

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