Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин может посетить с официальным визитом Вашингтон в 2019 году.
Об этом Болтон завил в интервью Армянской службе Радио Свобода комментируя итоги своего визита в Москву и переговоры с Путиным.
"Мы надеемся, что следующая встреча между двумя президентами может состояться в Париже во время парада в День перемирия (11 ноября 2018 года). Есть и другие возможности. И я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году", - сказал Болтон.
Ранее президент РФ Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с президентом Трампом. Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября.
В то же время в Кремле усомнились в возможности визита Путина в США в текущем году.
Визит Болтона в РФ проходит на фоне решения президента Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.
Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.
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