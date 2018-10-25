Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин может посетить с официальным визитом Вашингтон в 2019 году.

Об этом Болтон завил в интервью Армянской службе Радио Свобода комментируя итоги своего визита в Москву и переговоры с Путиным.

"Мы надеемся, что следующая встреча между двумя президентами может состояться в Париже во время парада в День перемирия (11 ноября 2018 года). Есть и другие возможности. И я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году", - сказал Болтон.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с президентом Трампом. Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября.

В то же время в Кремле усомнились в возможности визита Путина в США в текущем году.

Визит Болтона в РФ проходит на фоне решения президента Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.