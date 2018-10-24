24 октября 2018, среда

Кремль исключил визит Путина в Вашингтон до конца года

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита Владимира Путина в США в 2018 году.

По его словам, Кремль не ожидает, что визит Путина в США состоится до конца года, передает ТАСС.

"Вряд ли", - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве также подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Этим летом Дональд Трамп поручил ​Джону Болтону пригласить российского президента в Вашингтон. Встреча планировалась на осень 2018 года.

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