Кремль исключил визит Путина в Вашингтон до конца года

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита Владимира Путина в США в 2018 году.
По его словам, Кремль не ожидает, что визит Путина в США состоится до конца года, передает ТАСС.
"Вряд ли", - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве также подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.
Этим летом Дональд Трамп поручил Джону Болтону пригласить российского президента в Вашингтон. Встреча планировалась на осень 2018 года.
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