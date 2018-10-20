20 октября 2018, суббота

Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп заявил, что РФ нарушает договор

Трамп заявил, что РФ нарушает договор

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом передает The Guardian.

По словам президента США, Россия не соблюдает условия договора.

Ранее о том, что США планирует расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный с РФ в 1987 году сообщило издание The New York Times.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове