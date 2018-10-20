Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом передает The Guardian.

По словам президента США, Россия не соблюдает условия договора.

Ранее о том, что США планирует расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный с РФ в 1987 году сообщило издание The New York Times.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.