Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Об этом передает The Guardian.
По словам президента США, Россия не соблюдает условия договора.
Ранее о том, что США планирует расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный с РФ в 1987 году сообщило издание The New York Times.
Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.
Журнал Новое Время №38
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