21 октября 2018, воскресенье

Давайте поумнеем. Трамп допустил повторное заключение ДРСМД с РФ и Китаем

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

США может заключить повторный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что США придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не заявят о своих намерениях прекратить производство ракет средней и малой дальности.

Президент США добавил, что будет "чрезвычайно рад" заключению нового соглашения.

"Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", – заявил Трамп.

Он также выразил недовольство тем, что США придерживается соглашения в одностороннем порядке, пока РФ и Китай производят подобные ракеты.

Ранее в МИД РФ сообщили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.

Журнал Новое Время №38

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