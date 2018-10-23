Путин удивлен "недружественными действиями" США и предлагает Трампу встретиться в Париже

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с президентом Дональдом Трампом.
Об этом президент РФ заявил во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
"Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", - цитирует Путина ТАСС.
Президент РФ также считает, что Москва "практически не отвечает ни на один ваш шаг, но это все продолжается и продолжается".
Также Путин предложил организовать его встречу с президентом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.
Согласно ТАСС, Болтон в ответ заверил Путина, что Трамп будет рад встретиться с ним.
"Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - сказал Болтон.
Визит Болтона в РФ проходит на фоне решения президента Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом, Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.
Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.
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