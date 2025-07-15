Сенатор Грэм о дедлайне Трампа для Кремля: На 51-й день советую Путину позвонить аятолле Хаменеи

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, отметил, что уже на 51-й день он посоветовал бы Владимиру Путину позвонить верховному лидеру Ирана — союзнику Москвы.

«Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле [верховному лидеру Ирана Али Хаменеи]. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», — написал во вторник, 15 июля, Грэм в Х.

По словам сенатора, «приятной новостью» было объявление Трампом о покупке НАТО оружия в США для передачи Украине.

Он также подчеркнул важность заявления президента США о введении 100% пошлин для стран, которые продолжат покупать дешевую российскую нефть. По словам Грэма, это ударит Путина «в самое больное место».

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.