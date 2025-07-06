Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые появился на публике с 13 июня

Впервые с начала войны между Израилем и Ираном иранский лидер Али Хаменеи появился на публике, приняв участие в траурной церемонии в Тегеране. Почти месяц он общался с согражданами только через видеообращение.

Об этом сообщает DW.

5 июля 86-летний духовный лидер Ирана принял участие в траурной церемонии в Тегеране по случаю праздника Ашура, считающегося одним из важнейших дней траура у шиитов.

Показательно, что начиная с 13 июня Али Хаменеи не появлялся на публике, ограничивался лишь обнародованием видеообращений.

Ранее издание The New York Times, сообщало, что 86-летний иранский лидер во время войны пережидал атаки в бункере, избегал электронных средств связи и общался с военными командирами через доверенного помощника.

Отмечалось, что таким образом он пытался предотвратить покушение на свою жизнь. Были также сообщения, что Хаменей избрал себе преемников в случае своей смерти.

16 июня издание Iran International со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Али Хаменеи вместе с семьей спецслужбы доставили в подземный бункер в Лавизане, северо-восточном районе Тегерана, через несколько часов после того, как Израиль начал наносить удары в рамках операции Народ как лев 13 июня.

По информации издания, аятолла Хаменеи во время предыдущих атак Ирана на Израиль, в апреле и в октябре 2024 года, также скрывался в бункере вместе с семьей — однако тогда с ним не было двух сыновей, Масуда и Мустафы.

Израильским спецслужбам и военным удалось еще в начале конфликта убить высокопоставленных иранских военных и ведущих ученых, причастных к ядерной программе Ирана.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на комментарии двух официальных лиц США сообщало, что президент Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Однако позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в комментарии телеканалу Fox News, что эта информация не соответствует действительности.