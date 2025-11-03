Президент США Дональд Трамп не понимает, что такое суверенитет и почему кто-то может воевать за свою страну, заявил в интервью NV историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто.

«Одной из основных черт Трампа является то, что он вообще не имеет понятия суверенитета. Поэтому дело не только в том, что он не понимает, почему украинцы воюют. Он не понимает, почему кто-то вообще может воевать за свою страну», — сказал Снайдер в интервью NV.

Он назвал это «плохой новостью» как для украинцев, так и для американцев, потому что Трамп рассматривает политику как серию соглашений между отдельными элитами, что противоречит сохранению институтов, особенно призванных предоставлять полномочия гражданам.

«Поэтому он (Дональд Трамп — ред.) разрушает основы нашего конституционного строя, не понимая, почему они важны. И в определенном смысле именно поэтому он силен, потому что не понимает этих вещей. Для него здесь нет моральной дилеммы. Он не понимает, почему права, закон, институты — все это имеет значение. Для него важна только сила», — объяснил историк.

2 ноября Трамп заявил, что для него нет «последней капли», которая бы окончательно доказала неготовность российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

«Это тяжелая война для Путина — много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное количество. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли», — утверждает американский президент.

