Президент США Дональд Трамп заявил, что для него нет «последней капли», которая бы окончательно доказала неготовность российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

«Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать битве иссякнуть. Они воюют, и воюют ожесточенно», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета Air Force One.

В то же время он признал, что война является тяжелой для обеих сторон, но особенно — для России.

«Это тяжелая война для Путина — много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное количество. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли», — утверждает американский президент.

Трамп также снова повторил, что «завершил восемь войн».

«Честно говоря, я думал, что эта будет легче, чем некоторые из тех, которые мы уже уладили», — отметил глава Белого дома.

Кроме этого, Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине. По их словам, Кремль в минувшие выходные направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ по поводу жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.