Соединенные Штаты ошеломила идея Дональда Трампа построить огромный бальный зал в Белом доме , ради которого полностью снесли восточное крыло этого исторического здания. Как показал новый опрос The Washington Post-ABC News-Ipsos, 56% американцев выступают против этого проекта , тогда как только 28% высказались в его поддержку.

В Белом доме утверждают, что новый бальный зал стоимостью около $300 млн должен быть готов задолго до завершения президентских полномочий Трампа в январе 2029 года. Ради него все восточное крыло Белого дома уже превратили в руины, о чем свидетельствуют спутниковые снимки и фото ведущих агентств.

Визуализации, которые обнародовал Белый дом, свидетельствуют, что новый помпезный бальный зал будет напоминать позолоченные залы частных клубов Дональда Трампа. В нем планируется обустроить огромное пространство с золотыми и хрустальными люстрами, позолоченными коринфскими колоннами, кессонным потолком с золотыми инкрустациями, золотыми торшерами и шахматным мраморным полом.

В своей инфографике NV показывает, каким будет новый бальный зал и что изменится после этого в традиционной архитектуре и планировке Белого дома.