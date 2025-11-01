Для Тимоти Снайдера Украина стала фокусом исследований с начала Оранжевой революции, а следовательно и темой его книг, последняя из которых О свободе (On Freedom) вышла в прошлом году. (Фото: Александр Медведев)

Харизматичный историк — о сегодня и завтра Америки Трампа, дальнейших событиях в российско-украинской войне и компромиссах, на которые ради перемирия нельзя согласиться.

Собираясь на киевскую лекцию звездного профессора Тимоти Снайдера, NV никак не ожидал, что будет слушать не про историю, а образцовую лекцию о современной журналистике. Перед почти сотней академических историков из разных стран Снайдер рассказывал, как писать легко и интересно, не теряя глубины темы, но и сохраняя внимание читателя. Он обращался к собственному опыту, шутил, а в конце концов говорил об истории как уроке свободы, который противодействует возникновению авторитарных режимов и именно поэтому должен быть простым и понятным любому читателю.

Такой поворот темы Снайдер выбрал не случайно: при поддержке фонда бизнесмена и мецената Виктора Пинчука он руководит проектом Украинская история: глобальная инициатива. Цель проекта — силами именитых специалистов со всего мира воссоздать максимально полно и глубоко события, происходившие на украинских землях от появления на них человека до современной политической нации.

Для самого Снайдера Украина становится фокусом исследований с начала Оранжевой революции, а следовательно темой его книг, последняя из которых О свободе (On Freedom) вышла в прошлом году.

О современной и давней истории Украины, Америке времен Трампа и пути Украины к миру он говорит с NV.