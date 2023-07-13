«Я бы не стал этого делать». Трамп и Десантис выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов 13 июля, 14:02 Дональд Трамп и Рон Десантис (Фото:REUTERS/Scott Morgan)

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые считаются главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.

Об этом сообщает The Hill.

Трамп заявил, что президент США Джо Байден «не должен еще больше подталкивать нас к третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину».

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Рон Десантис также выступил против решения администрации Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов.

«Я бы не стал этого делать, нет (отправлять кассетные боеприпасы в Украину — ред). Я думаю, что это, вероятно, чревато эскалацией. В принципе, я с самого начала говорил: никакого оружия, которое может привести к атакам внутри России или эскалации конфликта», — сказал Десантис.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что украинской армии не хватает снарядов.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что защитники Украины будут использовать боеприпасы только для деоккупации украинских территорий, не будут применять их в городах и будут вести строгий учет использования. Партнеры Украины будут получать отчеты об их использовании и эффективности.